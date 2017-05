Britischer Künstler Banksy hinterlässt Brexit-Kunstwerk in Dover

In Bethlehem hat Banksy im März 2017 das Walled Off Hotel eröffnet. Sein Eingang blickt auf die Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland. (Archiv) © Keystone/EPA/ABED AL HASHLAMOUN

Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat ein monumentales Brexit-Kunstwerk an einer Hauswand in der britischen Hafenstadt Dover hinterlassen. Im März hatte er in Bethlehem ein Hotel eröffnet. Das Wandbild tauchte am Sonntag in der Stadt am Ärmelkanal auf.