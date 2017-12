Britischer Vize-Premier tritt zurück

Der britische Vize-Premierminister Damian Green ist zurückgetreten. (Archiv) © Keystone/AP/David Cheskin

Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung ist der britische Vize-Regierungschef Damian Green zurückgetreten. Green räumte am Mittwoch in einem Schreiben an Premierministerin Theresa May ein, im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ihn die Unwahrheit gesagt zu haben.