Britisches Parlament stimmt über Brexit-Erklärung ab

Ein Maler mit einem Bild von Premierministerin Theresa May vor dem Londoner Supreme Court: Dieser hat entschieden, dass das britische Parlament beim EU-Ausstieg mitreden muss. © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Paukenschlag bei einem der spektakulärsten Gerichtsverhandlungen in der britischen Geschichte: Das höchste Gericht in London entschied am Dienstag, dass das Parlament über die Austrittserklärung aus der EU («Brexit») abstimmen muss.