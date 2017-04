Britisches Parlament macht Weg für Neuwahl frei

Das britische Unterhaus stimmt einer Neuwahl im Juni zu. (Archiv) © KEYSTONE/Parliamentary Recording Unit via APTN

Das Parlament ist einverstanden: Die Briten wählen schon am 8. Juni neu. Die Abgeordneten des Unterhauses stimmten am Mittwoch in London mit grosser Mehrheit dem Antrag von Premierministerin Theresa May zu. 522 Abgeordnete stimmten für die Neuwahl im Juni, 13 dagegen.