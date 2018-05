Bronze für die USA – Kanada geht leer aus

Doppeltorschütze Chris Kreider bejubelt einen seiner zwei Treffer im Bronzespiel gegen Kanada. Am Ende gewannen die Amerikaner 4:1 © KEYSTONE/AP Ritzau Scanpix/LISELOTTE SABROE

Die USA sichern sich an der WM in Dänemark zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren die Bronzemedaille. Die Amerikaner bezwingen im Spiel um Platz 3 Kanada mit 4:1.40 Minuten lang lieferten sich die beiden nordamerikanischen Teams eine ausgeglichene Partie.