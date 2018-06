Bronze für Frauen-Team im Kajak-Einer

Sabine Eichenberger gewinnt zum Ende ihrer Karriere nochmals eine Bronzemedaille © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Das Schweizer Frauen-Team holt am zweiten Tag der Kanu-WM in Muotathal die zweite Bronzemedaille. Melanie Mathys, Sabine Eichenberger und Hannah Müller sichern sich im Kajak-Einer Platz 3.Gold ging an Tschechien, Silber an Frankreich.