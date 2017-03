Nach Platz 4 im Einzelrennen hat es für Marco Tadé an der WM in der Sierra Nevada im Wettbewerb Doppel-Buckelpiste doch noch mit einer Medaille geklappt © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Marco Tadé holt an der Snowboard- und Freestyle-WM in der Sierra Nevada die erste Medaille für die Schweiz. Der 21-jährige Tessiner sicherte sich im Doppelrennen auf der Buckelpiste Bronze. Am Tag zuvor hatte Tadé den 3. Platz im Einzelrennen noch hauchdünn verpasst.