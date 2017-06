Bruchlandung auf US-Highway: Beide Leute an Bord überleben

Die Cessna liegt in einer Lache aus Löschschaum, der Highway ist komplett gesperrt: Wie durch ein Wunder überlebten die beiden Insassen die Bruchlandung des Kleinflugzeugs. © KEYSTONE/AP/CHRIS CARLSON

Ein Kleinflugzeug mit zwei Menschen an Bord hat am Freitag auf einer Autobahn im US-Staat Kalifornien eine Bruchlandung hingelegt. Dabei ging das zweimotorige Flugzeug in Flammen auf. Die beiden Insassen überlebten den Crash und wurden in ein Spital gebracht.