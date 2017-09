Brüssel: Sanktionen gegen Venezuela

Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini und der estnische Aussenminister Sven Mikser brachten am Aussenministertreffen in Tallinn mögliche Sanktionen gegen Caracas ins Spiel. © KEYSTONE/AP/Estonian Presidency

Die EU erwägt im Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Venezuela Sanktionen. Beim Treffen der EU-Aussenminister am Freitag in Estland sei das weitere Vorgehen der EU diskutiert worden, sagte die Aussenbeauftragte Federica Mogherini.