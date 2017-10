Brüssel macht Briten keine Hoffnung auf baldige Handelsgespräche

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (links) und EU-Chefunterhändler Michel Barnier informieren das EU-Parlament über die Brexit-Verhandlungen. Mangels Fortschritte hatte Juncker erneut betont, dass die EU noch nicht mit Grossbritannien über die künftigen Beziehungen verhandeln könne. © KEYSTONE/EPA/PATRICK SEEGER

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisiert mangelnde Fortschritte in den Brexit-Gesprächen mit London. «Ich kann bis jetzt nicht sagen, dass wir so weit sind, in die zweite Phase der Verhandlungen einzusteigen», sagte Juncker.