Brüssel verlängert Grenzkontrollen-Dauer

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat am Mittwoch in Brüssel vorgeschlagen, die maximale Dauer von Grenzkontrollen im Schengen-Raum auf drei Jahre zu verlängern. © Keystone/AP/Virginia Mayo

Die EU-Kommission will die maximale Dauer von Grenzkontrollen im Schengen-Raum auf drei Jahre verlängern. Das sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch in Brüssel.