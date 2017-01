Bruno Ganz beim Bayerischen Filmpreis mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Schauspieler Bruno Ganz bei einem Auftritt am Filmfestival in Locarno (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Schauspieler Bruno Ganz hat am Freitagabend in München beim Bayrischen Filmpreis den Ehrenpreis des bayrischen Ministerpräsidenten in Empfang genommen. Das Publikum feierte den Schweizer Film- und Theaterdarsteller mit stehenden Ovationen.