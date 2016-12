Bryan Adams spielt in Schaffhausen

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Bryan Adams auf den Bühnen dieser Welt zuhause. Während dieser Zeit verkaufte er mehr als 65 Millionen Tonträger und darf sich über Nummer-1-Status in mehr als 40 Ländern freuen.

«Get Up!» ist das 13. Studioalbum von Bryan Adams. Produziert hat es der Electric Light Orchestra-Frontman Jeff Lynne, der unter anderem schon mit den Beatles, Paul McCartney sowie Tom Petty zusammen gearbeitet hat.

Das Festival dauert vom 8. bis am 12. August 2017. Bereits bekannt ist das Programm für den ersten Festival-Tag sowie für den Freitag. Am Dienstag stehen Toto, Roger Hodgson sowie die Lovebugs auf der Bühne. Am Freitag sind Silbermond, Mark Forster und Nemo in Schaffhausen zu Gast.

