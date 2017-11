Gestandener Schiedsrichter: Felix Brych leitete im Juni den Champions-League-Final zwischen Real Madrid und Juventus Turin © KEYSTONE/EPA/OLIVER WEIKEN

Die Schweizer Nationalmannschaft kennt die Schiedsrichter für die beiden WM-Playoff-Partien gegen Nordirland. Das Hinspiel am Donnerstag in Belfast leitet der Rumäne Ovidiu Hategan, das Rückspiel am Sonntag in Basel der Deutsche Felix Brych.