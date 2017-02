Bub rennt zu Papi statt ins Ziel

Es ist einfach herzig. Ein 2-jähriger Junge soll vom Start ins Ziel rennen. Doch statt sein Rennen durchzuziehen, rennt er mittendrin zu seinem Vater und umarmt ihn. «Ich glaube, er war einfach daran gewöhnt, mir in die Arme zu rennen», sagt der Vater zu Buzzfeed. Das Rennen beendete der Junge aus Nigeria auf dem vierten Platz, dafür hat er das Herz von Millionen neuen Fans und das seines Vaters erobert. «Naja, er hat mein Herz gewonnen», schreibt dieser auf Twitter

My son finished 4th in the race because instead of running across the finish line he ran to hug me. Ah well won my heart pic.twitter.com/ww99o0qfSV

— Imoh Umoren (@ImohUmoren) 21. Februar 2017