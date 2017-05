Büchel überspringt mit 4,60 m WM-Limite

Nach dem Diamond-League-Meeting in Doha und den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Winterthur war das Meeting in der griechischen Hauptstadt der dritte Wettkampf der letztjährigen Olympia-Sechsten in dieser Freiluftsaison. Hinter der einheimischen Olympiasiegerin Ekaterini Stefanidi, die 4,70 m sprang, wurde Büchler Zweite.

Mit 4,60 m übertraf sie die nationale Saisonbestleistung der U20-Weltmeisterin Angelica Moser (LC Zürich) um 10 cm. Sie bestätigte ausserdem die WM-Limite (4,55 m), die sie in der Hallensaison mit einer Saisonbestleistung von 4,61 m bereits erfüllt hatte.

Am Donnerstag nächster Woche steht Nicole Büchler bei Diamond-League-Meeting in Rom im Einsatz, eine Woche später in Oslo. «Ich fühle mich sehr gut in Form. Was mir noch fehlt, ist die Konstanz», sagt die Athletin. «Meistens ist der Anlauf das Problem, aber ich bin zuversichtlich, dass es von Wettkampf zu Wettkampf besser gehen wird.»

(SDA)