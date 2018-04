Kostüme von Prince unter dem Hammer

Instrumente, Bühnenkostüme, Kindheitsfotos: Am 18. Mai werden zahlreiche Erinnerungsstücke an den verstorbenen Musiker Prince versteigert. (Archivbild) © Keystone/AP/CHRIS O'MEARS

Bühnenkostüme und Instrumente der verstorbenen Pop-Ikone Prince sollen am 18. Mai in New York unter den Hammer kommen. Mehr als 150 Erinnerungsstücke würden versteigert, teilte das US-Auktionshaus Julien’s am Mittwoch mit.