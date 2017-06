Bergün kündigt Aufhebung von Fotoverbot an

Das Foto-Verbot in Bergün in Graubünden irritiert und verärgert - aber es wird international beachtet. © KEYSTONE/GEMEINDE BERGUEN

Das totale Fotoverbot in der Bündner Gemeinde Bergün soll schon an der nächsten Gemeindeversammlung wieder aufgehoben werden. Dieses Vorgehen war laut den Verantwortlichen von Anfang an so geplant.