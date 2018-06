Fremdspracheninitiative deutlich abgelehnt

Soll in Graubünden weiterhin gelten: Ab der dritten Klasse wird eine Landessprache als erste Fremdsprache unterrichtet, ab der fünften lernen alle Englisch. © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Am Fremdsprachenunterricht in der Primarschule soll auch in Graubünden nicht gerüttelt werden. Das Kantonsparlament empfiehlt dem Volk die Ablehnung einer Fremdspracheninitiative, die das Ziel verfolgt, in der Primarschule ein Obligatorium für nur eine Fremdsprache einzuführen.