Bündner wollen Wölfe schneller abschiessen können

Vor rund einer Woche ist in Trun ein Wolf in einen Stall gelangt. Dort hat er ein einjähriges Schaf gerissen. Wie die «Südostschweiz» schreibt, will der Bündner Bauernverband bei solchen Fällen künftig rascher handeln können: «Unser Vorstand ist geschlossen der Meinung, dass ein Wolf, der in Gebäude eindringt, künftig erlegt werden soll», sagt Geschäftsführer Martin Renner in der Zeitung.

In einem Schreiben an die Regierung hat der Bauernverband der Forderung Nachdruck verliehen. Mario Cavigelli, Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartements, sagt in der «Südostschweiz», dass auch die Regierung die rechtlichen Grundlagen anpassen wolle. Deshalb werde die Regierung ihrerseits ein Schreiben an den Bund schicken.

Bereits im Jahresbericht Grossraubtiere 2016 habe die man auf die wachsende Wolfspopulation hingewiesen und bei der Vernehmlassung zur Teilrevision des eidgenössischen Jagdgesetzes eine stärkere Regulierung gefordert.

(red.)