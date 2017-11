Keine PUK zur Klärung der Spionageaffäre

Im Fall der Spionageaffäre um den in Deutschland zu einer Bewährungsstrafe verurteilten Schweizers soll es in der Schweiz keine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) geben. Dies beantragt das Büro des Nationalrats dem Rat. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/ARMANDO BABANI / POOL

Die in Deutschland aufgeflogene Spionageaffäre soll in der Schweiz nicht von einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) untersucht werden. Dies hat das Büro des Nationalrats beschlossen, wie es am Freitagabend mitteilte.