Bulldogge Lui ist tot

«Klein Lui wurde soeben tot, stark blutend in einem Teich aufgefunden», sagt seine Besitzerin, Angela Weibel, gegenüber FM1Today.

Der Fund des kleinen Hundes gibt Rätsel auf. «Wir wissen nicht, was passiert ist. Lui hatte eine blutende Wunde am Kopf. Vielleicht hat er sich irgendwo den Kopf angeschlagen und ist dann in den Teich gefallen», sagt Weibel. Die Besitzerin Angela Weibel bittet, nicht über den Tod des Hundes zu spekulieren.

Angela Weibel wird Lui nun kremieren lassen: «Dann bleibt er uns wenigstens in der Urne erhalten.»

Der TVO-Beitrag zur Suche nach dem Hund:





(red)