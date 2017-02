© (Screenshot 3+) Daniel Bumann hilft dem Wirtepaar in Herrenhof TG

Spitzenkoch Daniel Bumann besucht in der neusten Staffel das Restaurant Seeblick in Herrenhof. Seit einem Jahr führen Küchenchef Willy Josten und Frau Bernadette den Betrieb, doch die Gäste bleiben aus. Wenn das so weitergeht, muss der Betrieb bald schliessen.