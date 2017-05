Bund bewilligt Ausbau des HB Bern

Am Berner Bubenbergplatz wird man künftig - unter einem bestehenden Gebäude hindurch - direkt zur neuen Personenunterführung gelangen. © Visualisierung "Zukunft Bahnhof Bern"

Das Bundesamt für Verkehr hat am Donnerstag die Baubewilligung für den Ausbau des Hauptbahnhofs Bern erteilt. Sofern die Bewilligung nicht angefochten wird, starten die Bauarbeiten am Milliardenprojekt in den nächsten Monaten.