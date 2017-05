Bund erteilt Schweizer Fernbusanbieter Bewilligung für Testfahrten

Sicht vom Busterminal in Bern: Bald schon könnten hier Passagiere in einen Bus von Domo Reisen einsteigen. © Keystone/PETER KLAUNZER

Der Schweizer Fernbusanbieter Domo Reisen erhält grünes Licht für insgesamt 6 Testfahrten in der Schweiz. Einen definitiven Konzessionsentscheid will das Bundesamt für Verkehr (BAV) in einigen Monaten fällen.