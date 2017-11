Bund und Kanton Aargau verhandeln hinter den Kulissen mit GE

Den Schweizer Standorten von General Electric droht erneut ein personeller Kahlschlag. Hinter den Kulissen laufen intensive Gespräche zwischen den Behörden und den GE-Verantwortlichen. (Archivbild) © Keystone/WALTER BIERI

Angesichts der Restrukturierungspläne von General Electric (GE) in der Schweiz stehen hinter den Kulissen Schweizer Interessensvertreter in engem Kontakt mit der GE-Konzernleitung. In den letzten Wochen fanden in Atlanta und Paris Gespräche statt.