Bund will Bauern für Ernteausfälle entschädigen

Wegen der Frostperiode von Ende April haben viele Bauern hierzulande grosse Ernteverluste erlitten. Diesen in Notlage geratenen Betrieben stellt der Bund aus einem Fonds Hilfe in Höhe von total 50 Millionen Franken in Aussicht.