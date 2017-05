Bündner Fremdspracheninitiative ist gültig

Welche Sprachen auf welcher Schulstufe unterrichtet werden, ist mancherorts heftig umstritten. Das Bundesgericht hat nun die Bündner Fremdspracheninitiative für gültig erklärt. Das Volk hat also das letzte Wort. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die als allgemeine Anregung formulierte Initiative für nur noch eine Fremdsprache in Bündner Primarschulen kann so umgesetzt werden, dass sie nicht offensichtlich gegen übergeordnetes Recht verstösst. Dies hat das Bundesgericht in einer öffentlichen Beratung befunden.