Bundespräsidentin Leuthard fordert von Klimakonferenz Resultate

Bundespräsidentin Doris Leuthard eröffnete am Donnerstag mit ihrer Erklärung den zweiten Tag des Ministerteils an der Klimakonferenz in Bonn (Archiv) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Bundespräsidentin Doris Leuthard hat am Donnerstag die Klimakonferenz in Bonn zu Resultaten aufgerufen. Es gebe keine Alternative, sagte sie zur Eröffnung des Abschlusstags des Ministerteils.Das Pariser Klima-Abkommen sei ein Eckstein in internationalen Abmachungen.