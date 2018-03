Leuthard eröffnet 101. Baselworld

Bundesrätin Doris Leuthard (r.) mit Hublot-Präsident Jean-Claude Biver an der Eröffnung der Baselworld. © Keystone/EPA KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Bundesrätin Doris Leuthard hat am Donnerstag in Basel die 101. Ausgabe der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld offiziell eröffnet. Die weltgrösste Messe der Branche ist arg geschrumpft. 2018 nehmen nur noch halb so viele Aussteller teil wie im Vorjahr.