Bundesrat begrüsst Massnahmen gegen Koran-Verteilaktionen

Der Bundesrat hält es für wahrscheinlich, dass die Kampagne "Lies!" zur Radikalisierung von Personen beiträgt. "Lies!" verteilt in Schweizer Städten Korane. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/STR

Der Bundesrat will die Organisation «Lies!» vorerst nicht verbieten, die in Schweizer Städten Korane verteilt. Er begrüsst es aber, wenn die Kantone die Bewilligung für Standaktionen verweigern. Und er stellt eine Gesetzesänderung zum Organisationsverbot in Aussicht.