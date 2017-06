Bundesrat dreht bei Terrorbekämpfung an der Repressions-Schraube

Dutzende Männer aus der Schweiz haben sich in den letzten Jahren dem IS oder einer anderen Terrororganisation angeschlossen. Der Bundesrat will das Strafrecht verschärfen, um solche Dschihad-Reisen zu verhindern. (Archivfoto) © KEYSTONE/AP Militant Photo/UNCREDITED

Der Bundesrat will Dschihadreisende und terroristische Organisationen härter anpacken. Er schlägt vor, in einem ersten Schritt das Strafrecht zu verschärfen. Später möchte er gegen so genannte Gefährder auch präventiv vorgehen können.