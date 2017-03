Bundesrat Schneider-Ammann eröffnet Autosalon

Der 87. Autosalon hat am Donnerstag die Türen für die Besucher geöffnet. © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Donnerstag den 87. internationalen Automobilsalon in Genf eröffnet. Die 180 Autohersteller zeigen dieses Jahr in den Genfer Messehallen 126 Welt- und Europapremieren.