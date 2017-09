Bundesrat nimmt steigende Sozialhilfekosten unter die Lupe

Der Anstieg der Sozialhilfekosten hat auch damit zu tun, dass es immer mehr Einelternhaushalte gibt. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat in einem Bericht. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

Die Kosten für die Sozialhilfe sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Zum einen hat das mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, zum anderen mit den höheren Kosten pro Person. Das legt der Bundesrat in einem Bericht dar, den er am Mittwoch verabschiedet hat.