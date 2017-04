Bundesrat Parmelin will bis Mitte 2018 Reformen beim Armeepersonal

Viele Kommandanten der Armee müssen vor den WKs bangen, ob sie zur korrekten Durchführung genügend Kader und Spezialisten zusammenbringen. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Armee soll ihre Probleme beim Personalwesen prioritär beheben. Bundesrat Guy Parmelin hat Armeechef Philippe Rebord angewiesen, die Empfehlungen eines internen VBS-Berichts bis Mitte 2018 umzusetzen. Dieser hatte Mängel an den Tag gebracht.Parmelins Brief an Rebord datiert vom 27. Januar.