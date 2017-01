Bundesrat passt Gegenvorschlag zur Velo-Initiative an

Der Bundesrat will Velowege fördern, indem er Projekte von Kantonen und Gemeinden unterstützt. Seinen Gegenvorschlag zur Velo-Initiative passt der Bundesrat nach der Vernehmlassung an. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Bundesrat will den Veloverkehr stärker fördern, indem er Massnahmen der Kantone und Dritter unterstützt. Seinen direkten Gegenvorschlag zur Velo-Initiative passt er nach gemischten Reaktionen in der Vernehmlassung aber an.