Bundesrat präzisiert Regeln zur Sicherheit von AKW

Der Bundesrat will präzisieren, welchen Naturkatastrophen Atomkraftwerke standhalten müssen. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Bundesrat will neu regeln, für welche Naturkatastrophen Atomkraftwerke gerüstet sein müssen. Er hat am Mittwoch eine Reihe von Verordnungsänderungen in die Vernehmlassung geschickt.