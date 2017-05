Bundesrat Schneider-Ammann eröffnet Frühjahrsmesse muba

Bundesrat Johann Schneider-Ammann setzt an der muba-Eröffnung in Basel ein Lego-Bundeshaus auf eine Schweizer Karte. © sda/Michael Wieland

Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Freitag in Basel die 101. Ausgabe der muba eröffnet. An der bis zum 21. Mai dauernden ältesten Schweizer Publikumsmesse stehen dieses Jahr die Themen Mobilität und Energie im Fokus.