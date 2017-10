Bundesrat Schneider-Ammann trifft Berufsnationalteam

Bundesrat Johann Schneider-Ammann mit den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des SwissSkills-Team beim Empfang in der Messe Zürich am Samstag. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Das an den Weltmeisterschaften höchst erfolgreiche Schweizer Berufsnationalteam ist am Samstag in Zürich von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann empfangen worden. Der Bundesrat zeigte sich «stolz auf unsere hervorragenden Schweizer Lernenden».