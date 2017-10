Bundesrat Schneider-Ammann verteidigt Olympia-Milliarde

Der Bundesrat will, dass Sitten die Olympischen Winterspiele 2026 austrägt. Er stellt dafür rund eine Milliarde Franken in Aussicht. (Archivbild) © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat die vom Bundesrat in Aussicht gestellte Milliarde für Olympische Winterspiele in Sitten 2026 in einem Zeitungsinterview verteidigt. Das Projekt führe zu moderneren Hotels und Bahnen, was danach Touristen anlocke.