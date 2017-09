Bundesrat schwächt geplantes Datenschutzgesetz ab

Der Bundesrat will das Datenschutzgesetz nach 24 Jahren erstmals komplett überarbeiten. Bürgerinnen und Bürger sollen damit transparenter über ihre Daten informiert werden. (Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

Der Bundesrat schwächt das geplante Datenschutzgesetz in wesentlichen Punkten ab. Nach Kritik in der Vernehmlassung kommt er vor allem der Wirtschaft entgegen. Er setzt auf mehr Selbstregulierung und will schwächere Sanktionen.