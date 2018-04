Bundesrat spricht weniger Geld für Armutsbekämpfung

Auch in der Schweiz sind Menschen von Armut betroffen. Der Bundesrat will das Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut weiterführen. Er setzt dafür aber weniger Geld ein als in den letzten Jahren. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

Der Bundesrat will die Armut in der Schweiz weiterhin bekämpfen, allerdings mit weniger Geld als in den letzten Jahren. Er hat am Mittwoch eine positive Bilanz gezogen über das Nationale Programm gegen Armut.