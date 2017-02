240 Millionen Franken weniger für Medikamente

Der Bundesrat will die Medikamentenpreise senken. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Bundesrat will die Medikamentenpreise senken. In den nächsten drei Jahren können so 240 Millionen Franken eingespart werden. Möglich machen dies Massnahmen bei den Generika und die Wiedereinführung von regelmässigen Überprüfungen kassenpflichtiger Medikamente.