Bundesrat will digitale Bildung und Forschung stützen

Der Bundesrat will eine digitale Bildungsoffensive starten. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Bundesrat will die digitalen Kompetenzen in Bildung und Forschung unterstützen. Er hat am Mittwoch einen Aktionsplan von Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann mit diesem Ziel abgesegnet. Wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, ist noch unklar.