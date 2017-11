SBB Cargo soll Teil des SBB-Konzerns bleiben. Das Unternehmen soll aber mehr Freiheiten bekommen. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Bundesrat will SBB-Cargo nicht verselbständigen. Der Verwaltungsrat soll die Geschicke des Unternehmens aber unabhängiger vom SBB-Konzern lenken können. Das schreibt der Bundesrat in einem Bericht, den er im Auftrag des Ständerats verfasst und am Mittwoch veröffentlicht hat.