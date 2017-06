Bundesrat will Spielraum beim EU-Waffenrecht nutzen

Der Bundesrat verspricht eine pragmatische Umsetzung des EU-Waffenrechts. Die Schweizer Schützen bereiten sich aber schon jetzt für den Kampf gegen die Verschärfung vor. (Symbolbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der Bundesrat will die verschärften Waffenbestimmungen der EU ins Schweizer Recht übernehmen. Dazu ist die Schweiz als Schengen-Staat verpflichtet. Am Freitag fällte der Bundesrat lediglich den formellen Entscheid. Allfälligen Spielraum will er vollständig ausnützen.