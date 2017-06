Burkhalter bei Poroschenko in Kiew

Petro Poroschenko (l.) und Didier Burkhalter am Mittwoch bei ihrem Treffen in Kiew. © Keystone/ANTHONY ANEX

Bundesrat Didier Burkhalter hat am Mittwoch in Kiew am zweiten Tag seines Besuchs in der Ukraine Präsident Petro Poroschenko getroffen. Thema war unter anderem die Vertiefung der bilateralen Beziehungen der Schweiz und der Ukraine.