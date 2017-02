Burkhalter betont Rolle von OSZE an Münchner Sicherheitskonferenz

Bundesrat Didier Burkhalter will die OSZE stärken als Diskussionsplattform und als Instrument für gemeinsames Handeln. (Archivbild) © Keystone/WALTER BIERI

Bundesrat Didier Burkhalter hat am Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz die wichtige Rolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) betont.