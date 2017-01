Bush-Schwestern schreiben Brief an Obama-Schwestern

Jenna Bush Hager (l) und ihre Zwillingsschwester Barbara (Archiv) © KEYSTONE/AP/David J. Phillip

Guter Rat unter Präsidenten-Töchtern: In einem öffentlichen Brief haben die 35-jährigen Zwillinge Jenna Bush Hager and Barbara Bush den Obama-Schwestern Malia (18) und Sasha (15) weise Worte mit auf den Weg gegeben.