Zuletzt wurden die Leichen einer 79 Jahre alten und einer 22 Jahren alten Frau geborgen. Ein Lastwagenfahrer hatte am Dienstag auf der kurvigen Küstenstrasse in der Provinz Huaral die Kontrolle verloren und prallte mit dem Bus auf der anderen Fahrbahn zusammen.

Der Bus stürzte daraufhin an der Steilküste fast 100 Meter in die Tiefe und blieb am Strand liegen. Ein Teil des Busses lag im Wasser. Der gefährliche Abschnitt der Landstrasse wird «Teufelskurve» genannt.

(SDA)